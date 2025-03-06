«Халиф на час, пока не бросится звонить в Москву». Бужанский высмеял грозного Макрона с «дрожащими руками»

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский отреагировал на речь французского президента Эмманюэля Макрона, с которой он накануне вечером обратился к нации, обозначив Россию главной угрозой с наполеновскими планами отважного противостояния ей.
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