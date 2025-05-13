В Ираке приветствуют переход РПК к мирному урегулированию

Решение Рабочей партии Курдистана (РПК) следовать мирным и демократическим путем разрешения давнего вооруженного конфликта, приветствовал президент Ирака, назвав это позитивным шагом на пути к региональной безопасности и стабильности, 13 мая сообщает Shafaq News.
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