Тульский «Арсенал» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск»

При новом и.о. главного тренера «Арсенале» дебютировал оправившийся от травмы Пенчиков. «Арсенал» мог вырвать победу на последней минуте, но Жамалетдинов пробил во вратаря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аварийный дом в А...
- Депутат Юрий Афон...
- В Тульской област...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым