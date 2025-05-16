Бежал из России в 1990-е годы – воспоминания актера Юрия Торсуева Евгения КомароваЗапомнившийся многим по роли Сыроежкина в «Приключениях Электроника», актер Юрий Торсуев вспомнил, как бежал из России в 1990-е.
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