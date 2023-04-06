Царьград

5 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Котельников
    Да удавить суку вместе с "адвокатом"...Дарья Трепова про...
  • Николай Ступарь
    Да можно отпустить и с эскортом отправить в сибирь на лесоповалДарья Трепова про...
  • ИРИНА МАЛЫШЕВА
    Чего на 0,5 идите уже прямо замуж за него. Вы человек с далеким прицелом.Маргарита Симонья...

Кадыров поблагодарил Собянина за дипломатичность по вопросу строительства мечети в Косино

Кадыров поблагодарил Собянина за дипломатичность по вопросу строительства мечети в Косино

Скандальную стройку перенесли на другое место.Вчера глава Чечни Рамзан Кадыров выразил слова благодарности мэру Москвы Сергею Собянину за дипломатичность в решении конфликтного вопроса по строительству духовного мусульманского центра в Косино.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх