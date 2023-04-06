Кадыров поблагодарил Собянина за дипломатичность по вопросу строительства мечети в Косино

Скандальную стройку перенесли на другое место.Вчера глава Чечни Рамзан Кадыров выразил слова благодарности мэру Москвы Сергею Собянину за дипломатичность в решении конфликтного вопроса по строительству духовного мусульманского центра в Косино.
Скандальную стройку перенесли на другое место.Вчера глава Чечни Рамзан Кадыров выразил слова благодарности мэру Москвы Сергею Собянину за дипломатичность в решении конфликтного вопроса по строительству духовного мусульманского центра в Косино.
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