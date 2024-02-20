В связи с проведением «Игр будущего» будет ограничено движение по нескольким улицам. С 21 по 28 февраля будут действовать ограничения на движение в районе Казанского государственного цирка, расположенного на площади Тысячелетия, д.
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