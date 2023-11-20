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Казахстан сыграет с Грецией в плей-офф отбора на Евро-2024, Грузия – с Люксембургом

Казахстан сыграет с Грецией в плей-офф отбора на Евро-2024, Грузия – с Люксембургом

В соответствии с рейтингом команд в Лиге наций, сформировались следующие пары: Путь С Грузия – Люксембург Греция – Казахстан Матчи состоятся 21 марта.

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