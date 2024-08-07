Операторы БПЛА уничтожили гаубицу М777 ВСУ американского производства

Она была обнаружена на расстоянии около 30 км Расчёт разведывательного беспилотника «Zala» российских десантников группировки войск «Днепр» зафиксировал украинскую гаубицу М-777 американского производства на правом берегу Днепра в Херсонской области, после чего скорректировал её поражение российскими ударными барражирующими боеприпасами «Ланцет».