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Сальдо: Вода практически полностью ушла из Голой Пристани и Алешек

Сальдо: Вода практически полностью ушла из Голой Пристани и Алешек

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поделился в своем Telegram-канале информацией о том, что уровень воды на территории Голопристанского и  Алешкинского муниципальных округов почти дошёл до нулевой отметки.

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