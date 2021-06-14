После G7 стало очевидно, о чем Байден будет говорить с Путиным

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПосле G7 стало очевидно, о чем Байден будет говорить с Путиным Шёпот Кремля Байден перед встречей с Путиным сначала полетел в Великобританию на саммит "Большой семерки" G7.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий УшаковО чем бы они не говорили, главное не уступать по своим интересам, а то что договориться о снятии санкций 16.06, то не факт, что их не введут с 17.06. Сильного доверия к США у меня нет.Тамара ФроловаДа никакого доверия нет ни к ним ни к Европе. А Китаю выгоднее быть первой экономикой чем первой армиейКонстантин ЗаболотныйПомогать пиндосам и подпиндоснкам всех мастей удушить Китай,чтобы потом они,всем скопом, навалились придушить и уничтожить нас- абсолютная глупость. С Китаем можно договориться о долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве как по экономическому, так и по политическому взаимодействию. С USAвцами и англичанами, испытывающим к России паталогическую ненависть мы не договоримся никогда. Путин, я в этом уверен, это понимает и облапошить себя Байдену не позволит ни при каких условиях.BVBoris VoroninА как Вам ПОЗИЦИЯ: ни нашим , ни вашим???!!!... Великая Россия должна идти своим курсом - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО интересы ТОЛЬКО России!!!НадеждаА глупые каклы бредят, что два лидера мировых держав будут обсуждать вопрос спасения их экономики и что старче бай ден потребует(!) у Путина отдать им РОССИЙСКИЙ КРЫМ "в обмен" на СП2! Идиоты, Крым НАСВЕГДА в составе РФ, его у нас теперь не сможет отобрать НИКТО, а СП2 практически достроен и за него уже будет горой стоять замерзающая зимой европа!))МНМихаил НестеровСША своими санкциями и провокациями конфликтов на постсоветском пространстве так толкнули Россию в объятия Китая, что ей из них нет смысла возвращаться к США за новыми санкциями. Россия сотрудничает с Китаем в ШОС и БРИКС и это круче, чем возврат в G7.Комментировать
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