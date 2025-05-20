ГД: в ближайшее время появится документ, регулирующий работу волонтеров при ЧС

Документ, регламентирующий работу волонтеров при крупных ЧС в России, появится в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Государственной думы (ГД) по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.
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