ГД: в ближайшее время появится документ, регулирующий работу волонтеров при ЧС

Документ, регламентирующий работу волонтеров при крупных ЧС в России, появится в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Государственной думы (ГД) по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.