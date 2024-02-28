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Axios: от Израиля потребовали гарантий соблюдения законов в секторе Газа

Axios: от Израиля потребовали гарантий соблюдения законов в секторе Газа

Власти США потребовали от Израиля до середины марта подписать заявление, которое касается гарантий соблюдения международного права при использовании американского оружия и пропуска гумпомощи в сектор Газа.

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