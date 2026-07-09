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Российскому пенсионеру грозит до четырех лет тюрьмы за выкопанный в лесу корень

Российскому пенсионеру грозит до четырех лет тюрьмы за выкопанный в лесу корень

В Приморском крае начинается судебный процесс, в центре которого оказался 68-летний местный жительВ Приморском крае разгорелся резонансный судебный процесс, в центре которого оказался 68-летний местный житель .

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