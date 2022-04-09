Леклер, Цунода и Чжоу вызваны к стюардам – гонщики могли слишком медленно проехать круга возвращения в боксы

Несколько пилотов могут быть оштрафованы по итогам квалификации к Гран-при Австралии. Стюарды вызвали к себе Шарля Леклера («Феррари»), Юки Цуноду («Альфа Таури») и Чжоу Гуаньюя («Альфа Ромео»).
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