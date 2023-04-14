«Задело… Все возвратится за вашу ложь!» — Галкин* нахамил зрителям, покинувшим его концерт в разгар выступления

Обсуждения скандала, в который угодил Максим Галкин*, не прекращаются. Публика по-прежнему пытается разобраться, действительно ли зрители, пришедшие на концерт юмориста в Торонто, ушли из зала и попросили организаторов мероприятия вернуть им деньги за билеты и впустую потраченное время или рассказанное очевидцами — это проделки хейтеров и, как выразился сам Галкин, «небылица»? Напомним, что Максим, можно сказать, отреагировал на инцидент и заявил публике, не разделяющей его жизненные принципы, что отчитываться он не собирается.