Рождество Христово: история, традиции и празднование

У праздника богатая история, глубокие традиции и множество интересных особенностей.Когда отмечают РождествоДата празднования Рождества Христова зависит от календаря, который используют различные христианские церкви.
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