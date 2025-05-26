В Сети начали троллить Макрона после пощёчины от жены

Как обычно, авторы в интернете проявляют большую фантазию. Макрону припомнили отношения с Зеленским, «салфетку» с белым порошком…В Сети уже начали троллить президента Франции Эммануэля Макрона после получения удара по лицу от жены.
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