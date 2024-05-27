В Госдуме предложили нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ

Комитет по бюджету и налогам Госдумы предложил установить нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ исходя из не менее чем двукратной среднемесячной номинальной заработной платы по России, сообщается в тексте рекомендаций комитета по итогам парламентских слушаний, на которых обсуждались идеи изменения налогового законодательства.
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