Падение таблички на саммите в Париже во время прибытия Зеленского

Во время прибытия президента Украины Владимира Зеленского на саммит «коалиции желающих» в Париже произошел инцидент: с красной дорожки упала табличка шириной в несколько метров с надписью «саммит коалиции желающих».
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