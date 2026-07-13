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Регионы России

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Падение таблички на саммите в Париже во время прибытия Зеленского

Падение таблички на саммите в Париже во время прибытия Зеленского

Во время прибытия президента Украины Владимира Зеленского на саммит «коалиции желающих» в Париже произошел инцидент: с красной дорожки упала табличка шириной в несколько метров с надписью «саммит коалиции желающих».

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