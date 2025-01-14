Новая Сирия: путь к федерации или реинкарнация террористического «халифата»?

Неизбывный «курдский вопрос» и риски израильско-турецкого противостояния Нынешние процессы в Сирии вызывают беспокойство у многих внешних игроков – от соседей (что вполне естественно) и бывших союзников Башара Асада, таких как Россия и Иран, до западных игроков, настороженных тем, что процессы государственного строительства будут идти без их участия, а нынешняя временная администрация только говорит о «демократии», но на самом деле имеет свои виды на будущее этой страны.