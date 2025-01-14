БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новая Сирия: путь к федерации или реинкарнация террористического «халифата»?

Новая Сирия: путь к федерации или реинкарнация террористического «халифата»?

Неизбывный «курдский вопрос» и риски израильско-турецкого противостояния Нынешние процессы в Сирии вызывают беспокойство у многих внешних игроков – от соседей (что вполне естественно) и бывших союзников Башара Асада, таких как Россия и Иран, до западных игроков, настороженных тем, что процессы государственного строительства будут идти без их участия, а нынешняя временная администрация только говорит о «демократии», но на самом деле имеет свои виды на будущее этой страны.

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