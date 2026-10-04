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Царьград

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Новые правила работы маркетплейсов вступили в силу 1 октября

Новые правила работы маркетплейсов вступили в силу 1 октября

С началом октября в России кардинально изменился правовой ландшафт для электронной коммерции: вступил в силу закон о платформенной экономике Федеральный закон от 31.

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