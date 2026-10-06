Более 150 семей замерзают без отопления в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде спустя две недели после официального старта отопительного сезона батареи остаются холодными в десятках домов во всех районах города.
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