Президент США Дональд Трамп давит теперь только на Россию, потому что не может давить на Украину. Об этом киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников заявил израильскому «Лучшему радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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