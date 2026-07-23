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Трамп уже не может давить на Украину! – гей-бандеровец дурачил евреев в эфире

Трамп уже не может давить на Украину! – гей-бандеровец дурачил евреев в эфире

Президент США Дональд Трамп давит теперь только на Россию, потому что не может давить на Украину. Об этом киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников заявил израильскому «Лучшему радио»,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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