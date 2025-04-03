Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Минфин США предостерег страны от контрмер против «взаимных» пошлин Трампа

Минфин США предостерег страны от контрмер против «взаимных» пошлин Трампа

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США предостерегают другие страны от введения ответных мер на новые таможенные пошлины от Вашингтона, подчеркивая, что такие действия могут привести к наращиванию трений в области торговли.

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