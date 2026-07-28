Подполье выжигает Днепр. "Искандеры" - Киев. "Это удар лично по Макрону и его бизнесу": В Одессе уничтожен сверхдорогой груз из Франции?

Ракетно-дроновые удары по территории Украины продолжаются. Основной фокус на Киеве и Одессе, хотя по Харьковской и Днепропетровской областям также активно прилетает, в силу значимости регионов для украинского ВПК.
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