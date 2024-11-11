Сергунина подвела итоги серии московских конкурсов «Дизайн-цех»

Участники московского проекта «Дизайн-цех» разработали сувенирную продукцию для музеев и парков Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина озвучила результаты завершившегося в столице цикла конкурсов под названием «Дизайн-цех».
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