Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 966 подписчиков

Будущее Северо-Крымского канала: Минсельхоз России на форуме в Ростове-на-Дону

Будущее Северо-Крымского канала: Минсельхоз России на форуме в Ростове-на-Дону

Разрушение Каховской ГЭС затруднило водоснабжение Новороссии. Замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин на форуме "Интеграция-2025" выразил уверенность в решении проблемы и рассказал о поддержке регионов из федерального бюджета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
Ничего : пару сезонов можно масличных сеять..
Ответить
16 час.
наверх