Спикер Палаты представителей США не верит в скорое завершение войны с Ираном

Главное в тезисах: Тезис 1: Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон публично усомнился в том, что конфликт с Ираном удастся урегулировать до промежуточных выборов 3 ноября — на момент заявления до голосования оставалось 24 дня.
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