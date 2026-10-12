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Мировое обозрение

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Спикер Палаты представителей США не верит в скорое завершение войны с Ираном

Спикер Палаты представителей США не верит в скорое завершение войны с Ираном

Главное в тезисах: Тезис 1: Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон публично усомнился в том, что конфликт с Ираном удастся урегулировать до промежуточных выборов 3 ноября — на момент заявления до голосования оставалось 24 дня.

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