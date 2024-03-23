Российские артиллеристы успешно разгромили колонну боевой техники укронацистов, направлявшуюся к Белгородской области и предотвратили продвижение бандеровцев к нашей границе, сообщает информационный канал «NerV».
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