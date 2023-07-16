Враг вошёл в Старомайорское, ведя штурм и пытаясь прорвать фронт

А где у ставки резервы? Ждемс что паркетники решат???

AL

Alexander Lyashenko

Паркетник то, это ты укрожопый диванный паркетник.под кликухой "АНГЕЛ АНГЕЛ",которую тебя пора сменить Иуда-дьявол.Какое твоё собачье дело,где резервы?Надо же,встрепенулся: а где резервы!Пора тебе затянуть,ще не вмерла,а ще так?