Продолжаются тяжёлые бои на Времевском выступе на стыке Запорожья и ДНР: враг вошёл в Старомайорское, ведя штурм и пытаясь прорвать фронт.
Враг вошёл в Старомайорское, ведя штурм и пытаясь прорвать фронт
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А где у ставки резервы? Ждемс что паркетники решат???
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11 час.
AL
Alexander Lyashenko
Паркетник то, это ты укрожопый диванный паркетник.под кликухой "АНГЕЛ АНГЕЛ",которую тебя пора сменить Иуда-дьявол.Какое твоё собачье дело,где резервы?Надо же,встрепенулся: а где резервы!Пора тебе затянуть,ще не вмерла,а ще так?
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4 час.
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