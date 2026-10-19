Deadline: “Attorneys for the BBC want to subpoena Jack Smith, the special counsel who brought an election conspiracy indictment against Donald Trump, as the network defends itself against the president’s $10 billion defamation lawsuit.
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