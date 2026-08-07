Прокуратура: бизнесмен похитил 24 млн рублей на строительстве домов

Индивидуальный предприниматель из Нижнего Тагила обвиняется в мошенничестве на 24 млн рублей. По версии следствия, он не выполнил обязательства по строительству домов с декабря 2023 по октябрь 2024 года, причинив ущерб девяти потерпевшим.