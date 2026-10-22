С 3 по 12 ноября пройдет Большой этнографический диктант. В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, формат акции претерпит изменения: главным новшеством станут вопросы в видеоформате, которые зададут участники СВО и представители разных национальностей страны.
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