Экс-офицер морской пехоты Соединённых Штатов Америки Брайан Берлетик проинформировал о том, что отмена ограничительных мер, которые касались применения полученного Киевом от Запада вооружения против расположенных в глубине РФ целей, не окажет серьёзного влияния на положение дел на линии боевого соприкосновения.