Среда, 1️⃣7️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🫡День ветерана органов внутренних дел 🩸 Всемирный день гемофилии 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1492 год - между королем Испании Фердинандом и мореплавателем Христофором Колумбом заключен контракт по прокладке нового маршрута в Индию 📔 1722 год - указом Петра I в Российской Империи вводится подать (налог) в размере 50 рублей в год за ношение бороды 📔 1824 год - заключена российско-американская Конвенция по определению границ российских владений в Северной Америке 📔 1912 год - "Ленский расстрел" - правительственные войска расстреляли протестующих рабочих Ленского золотопромышленного товарищества, по разным оценкам погибло 150-270 человек 📔 1941 год - инженер Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию 📔 1944 год - завершилась битва за Правобережную Украину – Днепровско-Карпатская операция 📔 1968 год - на советские телеэкраны вышла передача "В мире животных", транслируемая по настоящее время.