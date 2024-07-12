Омская яхта «Сибирь» вышла в просветительскую экспедицию «Открываем Сибирь заново»

Омская яхта «Сибирь» начала свою просветительскую экспедицию «Открываем Сибирь заново». Участники команды пройдут по Иртышу, Оби и Обской губе и дойдут до заполярного города Мангазея, написал сайт gorod55.
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