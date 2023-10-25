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Астрономы из США: на карликовой планете Церера может существовать жизнь

Астрономы из США: на карликовой планете Церера может существовать жизнь

По мнению американских ученых из лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, потенциально, внеземная жизнь может существовать на карликовой планете Церера, орбита которой расположена между Марсом и Юпитером.

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