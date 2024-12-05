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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Курс биткоина впервые превысил $100 000

Курс биткоина впервые в истории превысил $103 000. В 2024 году году стоимость биткоина выросла более чем в два раза, а за четыре недели после победы Трампа на выборах в США, криптовалюта подорожала более чем на 50%, отмечает Reuters.

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