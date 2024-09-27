Собчак объяснила череду разводов среди российских звезд

Год семьи в России стал, пожалуй, невероятно богатым на звездные разводы. О своем намерении разорвать давние отношения объявили Алсу, основатели Wildberries Бакальчуки, а после подключились Бондарчуки, Шнуров и SHAMAN.
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