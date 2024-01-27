Какой сегодня праздник: 28 января

Сегодня, 28 января, во всём мире отмечаетсяМеждународный день защиты персональных данных Это праздник был учреждён для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии