Какой сегодня праздник: 28 января

Сегодня, 28 января, во всём мире отмечаетсяМеждународный день защиты персональных данных Это праздник был учреждён для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.