Строгие правила в автомастерских

Правительство утвердило Положение о порядке осуществления деятельности по обслуживанию автомобилей, устанавливающее четкие условия деятельности автомастерских, начиная от минимального технического оснащения, качества услуг и заканчивая обращением с отходами, образующимися в результате ремонта, передает IPN.
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