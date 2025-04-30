Строгие правила в автомастерских

Правительство утвердило Положение о порядке осуществления деятельности по обслуживанию автомобилей, устанавливающее четкие условия деятельности автомастерских, начиная от минимального технического оснащения, качества услуг и заканчивая обращением с отходами, образующимися в результате ремонта, передает IPN.