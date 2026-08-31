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Татар-информ

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Сенатор Мурог напомнил о налоговом вычете за потраченные на обучение средства

Сенатор Мурог напомнил о налоговом вычете за потраченные на обучение средства

Уплачивающие НДФЛ могут вернуть часть потраченных на обучение денег с помощью социального налогового вычета.

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