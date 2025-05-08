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Царьград

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Экс-министр угольной промышленности Кузбасса Токарев пошел на повышение в Москву

Экс-министр угольной промышленности Кузбасса Токарев пошел на повышение в Москву

Бывший министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев уедет в Москву на новое место работы.Экс-министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев, который проработал в этой должности 8 лет, уедет в Москву.

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