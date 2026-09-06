Врач Шатрова: бритье подмышках оправдано с точки зрения гигиены, а ног — дело выбора

Удаление волос на теле воспринимается как базовый элемент ухода, но вокруг этой темы сохраняется путаница: одни считают бритье вопросом эстетики, другие — строгим гигиеническим стандартом.
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