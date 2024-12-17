СКА проиграл «Локомотиву» (2:3) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. – Какая общая вместимость «СКА-Арены»? Сегодня объявили, что на трибунах был 22 881 болельщик, но при этом верхний ряд был не полностью заполнен.