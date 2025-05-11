Что не было сказано Путиным: Сразу после ночного заявления в Кремле пошли детали

ПВ

Петракивский В

ПОЛНЫЙ БЕПРЕДЕЛ В КРЕМЛЕ. НЕТ НИКАКОГО УВАЖЕНИЯ ДРУГ К ДРУГУ. НЕБУДЕТ МИРА. МОСКВА-(2) БЕЗ КУЛЬТУРНОГО ЯЗЫКА. МЕЖДУ МОСКВОЙ - (1) И КИЕВОМ ПОСТОЯННАЯ ВРАЖДА, ИЗ-ЗА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ВЕЩЕЙ, ДОЛГИ, ДЕНЬГИ, ЗАТЫЧКИ, ТУАЛЕТ. СВО КОТОРАЯ НИ КЧЕМУ НЕ ПРИВЕДЁТ, ВОИНА ИСКАЛЕЧИТ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ. ВЛАСТЬ В КРЕМЛЕ ВОИДЁТ В ИСТОРИЮ КАК ПОРАЖЕНЕЦ ВО ВСЁМ. КУЛЬТУРЫ НИКАКОЙ МЕЖДУ МОСКВОЙ-(2) И КИЕВОМ. К ЧЕМУ ПРИВЕДЁТ ВОИНА НА УКРАИНЕ И ПЛАН СВО, ТОЛЬКО К ОДНОМУ. - К СТАРОСТИ НА ОБЛОМКАХ САМОВЛАСТЬЯ НАПИШУТ ВАШИ ИМЕНА.