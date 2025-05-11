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Что не было сказано Путиным: Сразу после ночного заявления в Кремле пошли детали

Что не было сказано Путиным: Сразу после ночного заявления в Кремле пошли детали

Помощник Путина Ушаков заявил, что Москва готова "с самого утра начать" переговоры с Киевом. Возобновить их просто, если администрация Зеленского действительно хочет этого.

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Комментарии
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ПВ
Петракивский В
ПОЛНЫЙ БЕПРЕДЕЛ В КРЕМЛЕ. НЕТ НИКАКОГО УВАЖЕНИЯ ДРУГ К ДРУГУ. НЕБУДЕТ МИРА. МОСКВА-(2) БЕЗ КУЛЬТУРНОГО ЯЗЫКА. МЕЖДУ МОСКВОЙ - (1) И КИЕВОМ ПОСТОЯННАЯ ВРАЖДА, ИЗ-ЗА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ВЕЩЕЙ, ДОЛГИ, ДЕНЬГИ, ЗАТЫЧКИ, ТУАЛЕТ. СВО КОТОРАЯ НИ КЧЕМУ НЕ ПРИВЕДЁТ, ВОИНА ИСКАЛЕЧИТ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ. ВЛАСТЬ В КРЕМЛЕ ВОИДЁТ В ИСТОРИЮ КАК ПОРАЖЕНЕЦ ВО ВСЁМ. КУЛЬТУРЫ НИКАКОЙ МЕЖДУ МОСКВОЙ-(2) И КИЕВОМ. К ЧЕМУ ПРИВЕДЁТ ВОИНА НА УКРАИНЕ И ПЛАН СВО, ТОЛЬКО К ОДНОМУ. - К СТАРОСТИ НА ОБЛОМКАХ САМОВЛАСТЬЯ НАПИШУТ ВАШИ ИМЕНА.
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13 час.
Ольга
В киевских дурдомах закончились санитары и  пациенты добрались до интернета?🤔
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10 час.
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