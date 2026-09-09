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Царьград

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Невролог Али Исмаилов рассказал, как завтрак влияет на учёбу ребёнка

Невролог Али Исмаилов рассказал, как завтрак влияет на учёбу ребёнка

Невролог Али Исмаилов рассказал о значении завтрака для школьников. Он рекомендовал избегать сладостей и предложил рацион из белка, сложных углеводов и жиров.

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