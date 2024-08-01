В Steam вышла полная версия красочного 2D-экшена, в котором нужно спасти собак о...

В Steam вышла полная версия красочного 2D-экшена, в котором нужно спасти собак от вымирания — рейтинг 88%В Steam вышла полная версия приключенческого 2D-экшена с элементами метроидвании и платформера BioGun, который несколько месяцев находился в раннем доступе.