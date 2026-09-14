Почти 100 тысяч мигрантов бежали из России за 10 дней

Массовый исход: за 10 дней Узбекистан принял обратно почти сто тысяч своих граждан, вернувшихся из России.
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Интересно, им с финансовой точки зрения невыгодно работать в России, а нам, получается, выгодно здесь работать?
С узбеками вообще странно, их организованно и массово вывозят в Европу, США и Канаду, на кой черт именно они там сдались не понятно, но Брайтон Бич теперь узбекский.
А СКОЛЬКО ПРИБЁГЛО????
аллилуйя!
Скатертью дорога!