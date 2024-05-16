В Баку завершилась бизнес-миссия московских компаний

Участие в деловых переговорах с партнерами из Азербайджана принимали 15 предприятий Москвы.Город продолжает организацию деловых переговоров для продвижения продукции и услуг московских компаний на внешних рынках – для столичных предпринимателей провели бизнес-миссию в Баку.