В Баку завершилась бизнес-миссия московских компаний

Участие в деловых переговорах с партнерами из Азербайджана принимали 15 предприятий Москвы.Город продолжает организацию деловых переговоров для продвижения продукции и услуг московских компаний на внешних рынках – для столичных предпринимателей провели бизнес-миссию в Баку.
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